KITSAB İle TÜRSAB Turizm İçin İşbirliği Yapacak

İstanbul’da düzenlenen 25’nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT 2022) katılan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yetkilileri Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. KITSAB ve TÜRSAB yetkilileri, fuar sonrasında KKTC’de bir araya gelerek turizmin geliştirilmesi için işbirliği olanaklarını görüşmek kararı aldılar.



TÜRSAB HEYETİ ADAYA GELECEK

EMİTT-2022 fuarına katılan birlik başkanı Orhan Tolun başkanlığındaki KITSAB heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B.Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB heyeti ile yaptıkları toplantıda, iki ülke arasındaki uçuş olanaklarının artırılması, karşılıklı turist akışının hızlandırılması ve havaalanındaki uygulamaların kolaylaştırılması gerekliliği üzerinde durdu. Ekonominin Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı sorunların ilk etapta turizm hareketlerinin etkinlik kazanması ile rahatlatılabileceğini belirten KITSAB ve TÜRSAB yetkilileri bunun için Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar.



Heyetler, TÜRSAB ile KITSAB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, TÜRSAB ile KKTC turizm sektörü yetkilileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve TÜRSAB heyetinin fuar sonrasında KKTC’ye gelerek devlet ve turizm sektörü yetkilileri ile temaslar yapması konusunda görüş birliğine vardılar.



ERSOY’A TEŞEKKÜR

İstanbul’da EMİTT-2022 fuarına katılan KITSAB heyeti Türkiye Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede de Türkiye’nin Kıbrıs Türk turizmine verdiği destek için teşekkür ettiler ve bu desteğin daha sistematik hale gelmesinin işlerini kolaylaştıracaklarını vurguladılar.