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KITSAB: KKTC Turizm Ürününün Geliştirilmesi İçin Ortak Çalışma Yapılacak

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KITSAB: KKTC Turizm Ürününün Geliştirilmesi İçin Ortak Çalışma Yapılacak
KITSAB: KKTC Turizm Ürününün Geliştirilmesi İçin Ortak Çalışma Yapılacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği heyeti, 22 Ağustos Pazartesi günü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ni ziyaret ederek iki birliğin yapabilecekleri çalışmaları değerlendirdi. KITSAB Başkanı Orhan Tolun ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın başkanlık ettiği heyetler arası toplantıdan KKTC turizm ürününün geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılması kararı çıktı.

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi öneminin, gastronomi ve doğal zenginliklerinin Türkiye’de yeterince bilinmediğini, bu potansiyelin bir turizm ürünü olarak geliştirilemediğini belirleyen heyet üyeleri, bu alanlarda yapılacak çalışmalarla KKTC’nin turizm potansiyelinin büyük ölçüde artırılabileceği üzerinde durdular. Toplantıda, TÜRSAB’ın bu ürünlerin geliştirilmesine destek vermesi ve bu alanlarda başarılı çalışmalara imza atan uzmanların TÜRSAB aracılığı ile görevlendirilmesi kararı alındı.

Kıbrıs Türk turizm potansiyelinin Türkiye’de tanıtılmasını da değerlendiren heyet üyeleri, yakın gelecekte bazı seçilmiş bölgelerde yerel basının ve diğer kuruluşların da desteğini alacak faaliyetler yapılması ve bundan elde edilecek deneyimin Türkiye geneline yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine vardılar.

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TÜRSAB Genel Merkezi’nde yer alan toplantıya KITSAB adına Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Sayman Artunç Gürkut ile yönetim kurulu üyesi Doğan Yalkı  katılırken toplantıda TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir de hazır bulundu. Toplantı sonunda, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya anı plaketi takdim etti.

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