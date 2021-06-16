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KITSAB: "Ölen ölür kalan sağlar KKTC hükümetinindir"

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"Ölen ölür kalan sağlar KKTC hükümetinindir"
KITSAB: "Ölen ölür kalan sağlar KKTC hükümetinindir"

 

KKTC Hükümeti, çevre ülkelerinin turizm sektörünü çalıştırmak ve turist kazanmak için yaptıkları faaliyetleri görmezden gelerek sektörü kapalı tutmaya devam ederken, “hiç bir iş yapamaz” durumuna düşürülen turizm ve seyahat acentelerinin içinde bulunduğu durumu da görmezden gelmektedir. Bir yıldan fazla bir süredir herhangi bir iş potansiyeli olmayan bu işletmelerden sosyal sigorta yatırımı beklenmekte ve bunu kolaylaştırmak için işveren katkısının devlet tarafından karşılanmasını karar altına alabilmektedir. Acentelerimiz ve çalışanları ile adeta dalga geçilmektedir!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak isteklerimizi, hükümete devamlı olarak ilettik ve bunların en azından bazılarının karşılanacağına dair çeşitli sözler aldık. Nitekim , acente çalışanlarımıza maaş desteği ve acentelerimize de hibe verileceği çeşitli defalar açıklanmış ve kamuoyunun bilgisine de getirilmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek isteriz ki, bu desteklerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. Ne yazık ki KKTC Hükümeti, acente çalışanlarını açlığa terk etmiş ve yapabileceği bir katkı olan aylık 1500 TL maaş desteğini yapmamış; acentelere verileceği vaat edilen hibelerin dağıtılması da bir türlü gerçekleşmemiştir.

Açıkça bellidir’ki KKTC Hükümeti, acente çalışanlarının başlarının çaresine bakmalarını ve iş değiştirmelerini; acentelerin ise kapanmasını; kendisinin de bu dertten kurtulmasını beklemektedir. KKTC Hükümetinin “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” yaklaşımı ile hareket ettiği kesindir! 

Bütün dünyada Covid-19 salgınının en fazla etkilediği iş olan turizm ve seyahat acenteciliğini yaşatmak ve salgın sonrasına hazırlamak için hiçbir önlem almayan hükümeti şiddetle kınıyoruz. Acentelerimize yaşamaları için gerekli olan desteği vermeyen KKTC Hükümeti’nin kıt kanaat geçinmeye çalışan halktan toplattığı vergiler ve Türkiye’den aldığı katkılar ile yaptığı harcamaların değerlendirmesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KITSAB

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