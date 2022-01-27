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KITSAB: Turist Kabul Koşulları Bizzat Başbakan Tarafından Koordine Edilmeli

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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), ileriye dönük turist kabul koşullarının Başbakan tarafından koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.
KITSAB: Turist Kabul Koşulları Bizzat Başbakan Tarafından Koordine Edilmeli

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), ileriye dönük turist kabul koşullarının Başbakan tarafından koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

KTSAB adına yapılan yazılı açıklamada, pandemi ve ekonomik krizin işletmeler ve çalışanlarını da büyük ölçüde yıprattığı, Kıbrıs Türk ekonomisinin acil olarak gelire ihtiyacı olduğu ve bunu sağlamanın en etkili yolunun, turizm sektörü olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, “KKTC’ye turist girişlerinin başlaması için turist kabul koşullarının ileriye dönük olarak saptanması ve turist gelişini artıracak faaliyetlerin bizzat başbakan tarafından koordine edilmesi gerekmektedir” denildi.

Başta Güney Kıbrıs olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ın rakibi durumunda olan turizm destinasyonlarının yeni sezonda uygulayacakları kuralları haftalar önceden belirleyip kamuoyuna açıkladıklarını ve pazarlama faaliyetlerini başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada seçimde siyasi parti ve liderlerinin büyük bir olgunlukla hareket ettiği kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı demokratik olgunluğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

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