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KITSAB Turizm Ürününü Geliştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

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KITSAB Turizm Ürününü Geliştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor
KITSAB Turizm Ürününü Geliştirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) tarafından sürdürülen turizm ürününü geliştirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kayseri ziyareti oldukça başarılı geçti. Türkiye Turizm Acenteleri  Birliği (TÜRSAB) ile işbirliği içinde ve KKTC Turizm Bakanlığı’nın desteği ile sürdürülen faaliyetler kapsamında Kayseri’ye yapılan ziyarete KKTC’den 39 turizm ve seyahat acentesi temsilcisi katılırken, Kayseri’de düzenlenen atölye çalışmasına ise 20’ye yakın Kayseri’de görev yapan TÜRSAB üyesi katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da destek verdiği ziyaret çerçevesinde KKTC acentelerine Kayseri ve çevresindeki turizm potansiyeli hakkında sunumlar yapıldı ve çevre gezileri düzenlendi. 16 Ekim Pazar günü düzenlenen atölye çalışmasına katılan TÜRSAB üyesi acentelere ise Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeli hakkında bilgi verildi; acentelerin karşılıklı turlar düzenlenmesine olanak verecek ilişkiler geliştirebilecekleri ortam hazırlandı.

Ziyarete KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da katılarak etkinliklerde hazır bulundu ve çeşitli temaslar yaptı. Turizm Bakanlığı görevlileri de çalışmalara destek verdi.

Kayseri ziyaretine bizzat katılan KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun, ziyaretin çok başarılı geçtiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“KITSAB ile TÜRSAB, Kıbrıs Türk turizm ürününü geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Bu bağlamda Turizm Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile Kayseri’ye bir ziyaret yaparak Kıbrıs’ın Kayseri’deki potansiyelini ve Kayseri halkının ilgisini çekebilecek turizm ürününün ne olabileceğini saptamaya çalıştık. Turizm karşılıklı olmazsa verim alamazsınız. Acentelerimiz bu ziyarete katılarak Kayseri’deki turizm potansiyelini değerlendirme konusunda fikir sahibi olmaya ve kendilerine paydaş bulmaya çalıştılar. Bu gibi faaliyetlerin amacı, acentelerin karşılıklı ilişki geliştirmesini kolaylaştırmaktır. İşi esas yapacak olan acenteler. Bu bağlamda baktığımız zaman bu ziyaretimizin büyük bir başarı ile sonuçlandığını söylemem gerekiyor; umutluyuz. Biz Kayseri’deki faaliyetlerimizi, bakanlığımızın desteği ve TÜRSAB’ın iş birliği ile sürdürerek bu pazarı olgunlaştırmaya çalışacak, turizm sektörümüzün acente, otel, rehber ve restoran gibi paydaşlarına iş yaratmaya çalışacağız.”

Tolun, bu faaliyetlerin gelişmesinde TÜRSAB’ın katkısının büyük önemi olduğuna da dikkat çekti ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Tolun, “Bu faaliyetler elbette Turizm Bakanlığımızın desteğini aldığı sürece başarılı olabilir. Gerek Kayseri ziyaretine gerekse diğer faaliyetlerimize verdikleri destek nedeniyle Sayın Fikri  Ataoğlu, Sayın Serhan Aktunç ve bakanlık çalışanlarına da özellikle teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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