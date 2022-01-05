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KITSAB: Turizmi Gözden Çıkarmışsanız Açıkça Söyleyiniz

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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nden hükümete çağrı:
KITSAB: Turizmi Gözden Çıkarmışsanız Açıkça Söyleyiniz

Turizm, KKTC’de yaşayan pek çok ailenin gelir kaynağı olmasına karşın, Christmas ve yeni yıl tatilleri yeterince değerlendirilememiş, pek çok otelimiz boş kalırken pek çok acentemiz de bu süreci herhangi bir gelir elde edemeden geçirmek zorunda kalmıştır.

Ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerinin en düşük seviyeye inmesi, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kadar KKTC Hükümetinin kararlarının da bir sonucudur. Hükümet nezdinde yapılan girişimler, bu girişimler sırasında verilen sözlere karşın alınan yanlış kararlar ise, bu daralmanın KKTC Hükümeti tarafından istenen ve planlanan bir şey olduğunu göstermektedir.

KKTC hükümeti Ercan Havaalanı’nda yaşanan keşmekeşi sona erdirmek konusunda hiçbir önlem almamış, sadece ve sadece Ercan’da test yapılmasına son vererek tam aşılı olsalar bile testsiz kişilerin adaya gelişini yasaklamıştır. Bu önlemin, turizm hareketlerine karşı alınmış açık bir tavır olduğu christmas ve yeni yıl tatilleri sırasında net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

KKTC hükümeti, acentelerimizin hayatta kalabilmesi için gerekli olan hibe programının kaynağı belli olmasına karşın bir türlü oluşturmamaktadır. Bu tavır, özellikle küçük acentelerin gözden çıkarıldığının yeterince kanıtlamıştır.

Christmas ve yeni yıl tatilini değerlendirmemize olanak vermeyen KKTC hükümeti, yaklaşmakta olan yarı yıl tatilinde turist getirmemize olanak verecek herhangi bir çaba veya düzenleme peşine de düşmemiştir.

Ercan’da test yapılmasına başlanacağı sözünü veren hükümet yetkilileri bu konuda hiçbir önlem almamaktadırlar. Tam tersine, artan vaka sayılarına karşılık hastaneye yatış oranlarındaki düşüşü dikkate almadan “felaket tellallığı” yapmakta ve turizm hareketlerini engellemenin moral zeminini güçlendirmeye çalışmaktadırlar.

Turizm ve buna bağlı faaliyetler ülkemizin başlıca gelir kaynağıdır. Kovid-19 salgınının devam ettiği koşullarda bu faaliyetleri sürdürmek elbette zorlaşmıştır. Bu nedenle daha büyük bir dikkat, daha iyi organizasyon ve daha etkili işbirliklerine ihtiyaç vardır. KKTC hükümeti ise salgını bahane ederek turizmi öldürmeye çalışmaktadır.

Bu durumda KKTC hükümetinden tek bir talebimiz kalmıştır:

BİZE AÇIKÇA SÖYLEYİN. TURİZMİ GÖZDEN ÇIKARDINIZ MI; ÇIKARMADINIZ MI?

Sizden tek bir ricamız var:

DÜRÜST OLUN!

Dürüst olun, planlarınızı açıkça paylaşın ve bizi boşuna yormayın. Bize iş yerlerimizi kapatmak, yeni işler aramak için olsun fırsat verin!

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