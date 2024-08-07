KITSAB: Ülkeye daha çok turist getirmek için teşvik şart

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşımın oldukça pahalı ve zor olduğuna değinen Tolun, ulaşımdaki açılımlar için atılan her adımın önemli olduğunu kaydetti. Tolun, bu çerçevede Anamur ile Girne arasında 1.5 saat süren bu seferler sonucunda yeni bir kapının açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Deniz ulaşımının daha yoğun ve daha çeşitli olması gerekliliğine dikkat çeken Başkan Tolun, bu alanda yatırım yapacak şirketlerin sayısının artmasının önemli olduğunu ifade etti. Bunun da ancak devlet teşvikleriyle mümkün olduğunu söyleyen Orhan Tolun, deniz taşımacılığının daha uygun fiyatlar ve daha iyi gemi koşullarıyla yapılmasının ülkeye gelecek turist sayısını artırabileceğini dile getirdi. Tolun, bu yönde yapılan çalışmalara birlik olarak her zaman destek verdiklerini anımsattı.

Öte yandan hava ulaşımı konusunda da yeni girişimler yapılması gerektiğini vurgulayan Orhan Tolun, ülkeye turişst getirecek her alanın devlet tarafından teşviklendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Geçmişte verilen teşvikler ile ülkeye gelen turist sayısının arttığını hatırlatan Tolun, bu uygulamanın yeniden hayat bulmasının öneminin altını çizdi. Tolun teşviklerle ilgili KITSAB’ın detaylı önerilerini Turizm Bakanlığı’na verdiğini de sözlerine ekledi.

Turizm fonunun önemine de dikkat çeken KITSAB Başkanı, “Turizm fonu sektör için oldukça önemlidir. Bu fonun kamunun genel gelirleri içerisinde eritilmemesi ve turizmin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılması gerektir. Bu alanlar da bellidir, fondaki para ülke tanıtımı ve teşvikler için kullanılmalı, bu yolla ülkeye gelen turist sayısı artırılmalıdır” dedi.