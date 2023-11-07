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KITSAB WTM’te görev başında

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Tolun ve Akançay Londra’daki turizm fuarına katıldı
KITSAB WTM’te görev başında

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Londra da  gerçekleşmekte olan World Travel Market’te temsil ediliyor. Birlik Başkanı Orhan Tolun ile Asbaşkan Oğuz Akançay, Londra’daki turizm fuarında yer alan etkinliklerde ve KKTC standında Kıbrıs Türk turizm potansiyelini tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyorlar.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, fuar hakkındaki değerlendirmesinde, Kıbrıs Türk turizminin ilgi odaklarından biri olmaya devam ettiği gözlemini paylaşarak, “Türkiye’den sonra en önemli ikinci pazarımız olan İngiltere pazarında var olmak bizim için çok önemli. Burada, Türkiye tarafından desteklenen tanıtma faaliyetlerinin arttığına da tanık olduk. Gerek Türkiye Turizm Bakanı, gerekse Başbakan Yardımcımız bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtiyorlar. Bu da bizi umutlandırıyor” vurgulamasını yaptı.

Tolun, turizm faaliyetlerinin uyum içinde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekerek, “Devletin yaptığı tanıtma ve acentelerimizin pazarlama faaliyetlerini uyum içinde götürmek çok önemli. Bunlardan biri eksik kaldığı zaman sonuca ulaşamazsınız” diye konuştu ve fuarlara katılmanın bu anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.

182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katıldığı WTM’i 53,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’de, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm politikaları belirleniyor; iş, eğitim, kültür, sağlık alanındaki turizm ürünlerinin şekilleniyor ve seyahat teknolojisi alanındaki gelişmeler sergileniyor.

KKTC Standı bu yıl da modern bir konsept üzerinde ülkemiz turizmini yansıtan görseller ile tanıtılıyor. Fuarda ülke tanıtımının yanı sıra ülkemize özgü lezzetlerin ikramı da yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetlerimizi tatması sağlanıyor.

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