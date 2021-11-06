KITSAB'da yeni yönetim oluştu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ nin ( KITSAB ) 32. Olağan Genel Kurul Sonrası Oluşturulan Yönetim-Denetleme ve Disiplin Kurulları
YÖNETİM KURULU
Orhan TOLUN : Başkan
Oğuz AKANÇAY : Asbaşkan
Gökalp ALPLER : Sekreter
Ömer BEYOĞLU : Sayman
Doğan YALKI : Faal Üye
Tolga RAHVANCIOĞLU : Faal Üye
Artunç GÜRKUT : Faal Üye
DENETLEME KURULU DİSİPLİN KURULU
Hüseyin TABUR Mustafa ŞANVERDİ
Özlem GAZİ KÜÇÜK Ebru SÖNMEZ
Hasan ALŞAN Şükrü TOLGALI
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