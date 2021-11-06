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KITSAB'da yeni yönetim oluştu

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KITSAB'da yeni yönetim oluştu
KITSAB'da yeni yönetim oluştu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ nin ( KITSAB ) 32. Olağan Genel Kurul Sonrası Oluşturulan Yönetim-Denetleme ve Disiplin Kurulları

YÖNETİM  KURULU

Orhan TOLUN     : Başkan

Oğuz AKANÇAY  : Asbaşkan

Gökalp ALPLER   :  Sekreter

Ömer  BEYOĞLU  :  Sayman

Doğan  YALKI         :  Faal Üye

Tolga RAHVANCIOĞLU      :  Faal Üye

Artunç GÜRKUT : Faal Üye

 

 

DENETLEME KURULU                             DİSİPLİN KURULU

Hüseyin TABUR                                       Mustafa ŞANVERDİ

Özlem  GAZİ  KÜÇÜK                              Ebru SÖNMEZ

Hasan  ALŞAN                                          Şükrü  TOLGALI

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