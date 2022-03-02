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KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması

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KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması
KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması

Yeni hükümetin zaman kaybetmeden elektrik fiyatlarına yaptığı zam, konutlarımızdan mal ve hizmet üretimine kadar bütün alanlarda kullanmak zorunda olduğumuz elektriği kullanılamaz hale getirmiştir. Bugünden itibaren, fiilen elektriksiz bir yaşama geçmek zorunda kalmamıza neden olan bu zamdan sonra, içine girmekte olduğumuz yaz sezonunda turizm yapıp yapamayacağımızı bilememenin şaşkınlığını yaşamaktayız.

Elektrik fiyatlarına yapılan zammın %300 oranlarına kadar çıkması ve beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi, turizm piyasası için hazırlamış olduğumuz fiyatları ve yaptığımız pazarlama çalışmalarını sıfırlamış, işe yeniden başlamamızı zorunlu hale getirirken bizi muhatabımız olan acenteler ve tur operatörlerinin yüzüne bakamayacak duruma düşürmüştür. Bu zamdan sonra yaşanacak olan fiyat artışlarını tahmin etmek bile zorlaştığına göre, turizm piyasası için yeni fiyatlar hazırlamak ve programlar yapmak da imkansız hale gelmiştir.

Hükümet, elektrik fiyatlarına yaptığı korkunç zammı, hemen geri çekmek ve zammı kabul edilebilir seviyelere indirmek zorundadır. Aksi takdirde sadece turizmcilerin değil, yediden yetmişe bütün Kıbrıslı Türklerin dört gözle beklediği turizm hareketleri başlamamış, başlatılamamış olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

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