KITSAB’tan TÜRSAB’a mesaj “Birlikte Başaracağız”

TÜRSAB 25’nci Genel Kurulu’na katılan KITSAB heyeti adına Asbaşkan Oğuz Akançay tarafından yapılan konuşmada KITSAB-TÜRSAB iş birliğine vurgu yapıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin İstanbul’da gerçekleştirilen 25’nci Olağan Genel Kurulu’na Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ni temsilen katılan heyette yer alan Asbaşkan Oğuz Akançay, TÜRSAB ile KITSAB’ın birlikte çalışarak çok şeyler başarabileceklerini vurguladı.

KITSAB tarafından genel kurula gönderilen mesajda ise, “en içten başarı ve dayanışma dilekleri” iletilerek “Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin kardeş kuruluşu olarak TÜRSAB’ın Kıbrıs Türk turizminin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi.

KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun imzalı mesajda ayrıca, “Turizm sektörünün Türkiye ve KKTC için taşıdığı önem, Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında çok daha iyi anlaşılır duruma gelmiştir. Acentelerimiz ve birliklerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmenin hepimizin yararına olacağı da aşikardır” vurgusu yapılarak, “Bu bilinçle, iş birliğimizi ilerletme kararlığımızı bütün meslektaşlarımız ile paylaşır, TÜRSAB’a ve üyelerine başarılar dileriz” denildi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, TÜRSAB Genel Kurulu’nda Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalkı tarafından temsil edildi.