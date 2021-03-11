KITSAI'den ölüm ilanı:Başbakanlık önünde helva dağıtılacak

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Açıklama şu şekilde:

Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan Turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi.

Malesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı.Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz.

Rahmetli için 12 Mart 2021 Cuma günü başbakanlık önünde temsili helva dağıtımı yapılacaktır.