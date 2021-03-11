  • BIST 1.573
  • Altın 415,391
  • Dolar 7,4540
  • Euro 8,9180
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

KITSAI'den ölüm ilanı:Başbakanlık önünde helva dağıtılacak

» »
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.
KITSAI'den ölüm ilanı:Başbakanlık önünde helva dağıtılacak

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Açıklama şu şekilde:

Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan Turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi.

Malesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı.Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz.

Rahmetli için 12 Mart 2021 Cuma günü başbakanlık önünde temsili helva dağıtımı yapılacaktır.

ekran-alintisi-078.jpg
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Borak yazdı... Üretelim de, Ne Üretelim?11 Mart 2021 Perşembe 12:12
  • Arıklı'dan Yönlüer'e:Arkasında dua ettim, Allah beni affetsin11 Mart 2021 Perşembe 12:07
  • Maliye Bakanı Oğuz , KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti11 Mart 2021 Perşembe 11:48
  • “Covıd19 İle Mücadelede Kadınlar Ön Saflarda Yer Aldı”11 Mart 2021 Perşembe 11:32
  • “Ülkede 210 Hasta Düzenli Olarak Hemodiyalize Giriyor, 30 Hasta Karın Diyalizi Yapıyor”11 Mart 2021 Perşembe 11:30
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi11 Mart 2021 Perşembe 11:25
  • Lefkoşa'da parkta uyuşturucu!11 Mart 2021 Perşembe 11:20
  • Sahte PCR ile Güney'e geçmeye çalıştı11 Mart 2021 Perşembe 11:15
  • Gazimağusa'da kargo ile uyuşturucu gönderdiler!11 Mart 2021 Perşembe 11:10
  • Özkıraç:Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir11 Mart 2021 Perşembe 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti