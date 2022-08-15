Girne’nin insanlarından Kıvanç Rasımoğlu hayata gözlerini yumdu.
Hilmi Rasımoğlu’nun eşi olan Kıvanç Rasımoğlu dün yaşamını yitirdi.
Rasımoğlu, üç evlat sahibiydi. Kıvanç Rasımoğlu’nun cenazesi bugün saat 12.00’de Lefkoşa’da toprağa verilecek.
Girne’nin insanlarından Kıvanç Rasımoğlu hayata gözlerini yumdu.
Hilmi Rasımoğlu’nun eşi olan Kıvanç Rasımoğlu dün yaşamını yitirdi.
Rasımoğlu, üç evlat sahibiydi. Kıvanç Rasımoğlu’nun cenazesi bugün saat 12.00’de Lefkoşa’da toprağa verilecek.
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