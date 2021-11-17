Kıvanç Tatlıtuğ Baba Oluyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu öne sürülmüştü. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında nikah masasına oturan Başak Dizer'in bebek beklediği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Ünlü stilist,"Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

HAZİRAN AYINDA YALANLAMIŞTI

Öte yandan stil danışmanı Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek 'hamilelik' iddiasını yalanlamıştı.

Sosyal medyada arkadaşına mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Tatlım değil, değil. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber” ifadelerini kullanmıştı.