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Kıvanç Tatlıtuğ: Başak’ın hamileliğini bedenimde hissettim

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15 Nisan'da ilk bebeği Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, yaşadığı duygulardan bahsetti. Eşi Başak Dizer'in hamileliğini kendi bedeninde hissettiğini söyleyen oyuncu, "Büyülü bir şey" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ: Başak’ın hamileliğini bedenimde hissettim

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe’yi 15 Nisan’da kucağına almıştı.

İlk kez baba olma mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilmez. Allah isteyen herkese nasip etsin.” sözleriyle sevincini dile getirmişti.

“DÖNÜŞMEYE BAŞLADIM”

Tatlıtuğ, bu kez de babalığı anlattı. L’Officiel’e konuşan oyuncu şunları söyledi:

“Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak’ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey…”

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