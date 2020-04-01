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Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Korona virüs şüphesi

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Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Korona virüs şüphesi
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Korona virüs şüphesi

Kendisini kötü hisseden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tatlıtuğ'un korona virüsten şüphelendiği iddia edildi.

Korona virüs salgınına ilişkin ölümler dünya çapında artış gösterirken, yurdun dört bir yanından sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Karantina için eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'daki evine kapanan Kıvanç Tatlıtuğ'un, kendisini iyi hissetmediği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a yatırıldığı belirtilirken, Tatlıtuğ'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un korona virüsten şüphelendiği ileri sürüldü.

 

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