 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Kıvılcım Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştılar!

»
Kıvılcım Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştılar!
Atatürk Havalimanında gözaltına alınan trans aktivist Kıvılcım Arat ile görüşen avukatı Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştıklarını, tartışma sonucu tek başına kaldığını söyledi. Arat “bir soruşturmada ifade vermediği için” gözaltına alındı

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat’ın bugün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gözaltına alınmasının ardından Av. Aylin Kırıkçı Arat ile görüştü.

KaosGL.org’a konuşan Av. Kırıkçı, Arat’ın, gözaltı gerekçesine ilişkin dosya içeriğini bilmediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Henüz dosya içeriğini bilmiyoruz ancak GBT’sine bakıldığında daha önceki bir soruşturmadan ifade vermesi gerektiği, bu sebeple hakkında yakalama kararı çıktığı açığa çıkmış. Hangi soruşturmadan ne için ifade vermesi gerektiği de belirsiz. Avukatları olarak ifade işlemleri için savcıya ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Müvekkilimizin sağlık problemleri dolayısıyla bugün ifadesinin alınması gerekiyordu ancak savcıya ulaşılamadığından mümkün olmadı.”

Erkek bölümüne koymaya çalıştılar!

Kırıkçı, Arat’ın Atatürk Havaalanı Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirterek, büyük ihtimalle yarın sabah saatlerinde savcılığa ifade vereceğini belirtti. Kırıkçı, Arat’ın trans kadın olmasına rağmen nezarethanede erkeklerin bölümüne konulmak istediğini de söyledi:

“Müvekkilimi trans kadın olmasına rağmen nezarethanede 20 erkeğin olduğu bölüme koymak istemişler. Kıvılcım’ın itiraz etmesi ve tartışma üzerine erkekler bölümüne konulmamış. Şu anda tek başına ayrı tutuluyor.”

Kadın hakları konferansına gidecekti

Arat, Almanya’da kadın haklarına ilişkin bir konferansa gitmek için bugün yola çıkmıştı. Gözaltı haberinin ardından KaosGL.org’a konuşan İstanbul LGBTİ’den Zelal Demir şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Arkadaşımız, yoldaşımız, yönetim kurulu üyemiz Kıvılcım Arat’ın gözaltına alınma gerekçesini bilmiyoruz ancak çok sayıda hak savunucusunun gözaltına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Kıvılcım’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hak mücadelesi gözaltılarla engellenemez. Arkadaşımızın yanındayız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gasteler Bizi Sustu!15 Mart 2017 Çarşamba 11:22
  • En sevdiğin lubunca kelime ne?15 Mart 2017 Çarşamba 11:22
  • Beyonce: LGBTQ öğrencilerin yanındayız04 Mart 2017 Cumartesi 11:50
  • Queer ilişkiler duygusal şiddetten azade mi?03 Mart 2017 Cuma 15:27
  • “Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi” gönüllülerini arıyor!03 Mart 2017 Cuma 13:06
  • Evlilik eşitliği Finlandiya’da yürürlükte!02 Mart 2017 Perşembe 11:38
  • Trans erkek genç Teksas güreş şampiyonu oldu28 Şubat 2017 Salı 16:15
  • Kaos GL, Guardian “LGBT Kahramanlar” listesinde28 Şubat 2017 Salı 12:33
  • İlk kez LGBTİ temalı bir yapım en iyi film Oscar’ını aldı: Moonlight27 Şubat 2017 Pazartesi 16:35
  • Çocukları LGBTİ+’ler olan ebeveynler Avrupa çatı örgütü kuruldu27 Şubat 2017 Pazartesi 14:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti