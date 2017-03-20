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Kıvırcık saçı şekillendirme yöntemleri

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Kıvırcık saçı şekillendirme yöntemleri
Kıvırcık saçlarınız var ve siz onları her gün her gün nasıl şekillendireceğinizi şaşırıyor olabilirsiniz. Bu fikirler sayesinde işiniz biraz daha basitleşebilir.

Kıvırcık saçları şekillendirmek ne yazık ki zordur. Her gün toplamak veya her gün yıkayıp şekillendirmek oldukça zaman alır. Bunun yerine daha basit ama pratik kıvırcık saç şekillendirme önerilerini merak ediyorsanız bu maddelere bir göz atabilirsiniz.

• Kıvırcık saçlarınızı sağa veya sola doğru tamamını alabilir ve yandan tokalarla saçınızı bir yana sabitleyebilirsiniz. Farklı ve göz alıcı bir hava yaratabilirsiniz.

• Kıvırcık saçlarınız ile her gün uğraşmak istemiyorsanız onları en rahat kullanabileceğiniz bir şekilde ördürebilirsiniz. Böylece birkaç gün saçlarınızla uğraşmadan evden çıkabileceksiniz.

• Aynı şekilde saçınızı basit bir örgü modeli ile örerek ensenize doğru topuz modeli haline dönüştürebilirsiniz.

• Kıvırcık saçlara sahipseniz saç örgü modelleri konusunda kendinizi geliştirmeniz sizin için büyük kolaylık sağlayacaktır.

• Saç bantlarından yardım alarak saçınızı kuaförden çıkmış gibi bir çok topuz modeli uygulayabilirsiniz.

• Örgü konusunda çok fazla yeteneğiniz yok ise saçlarınızı ikiye ayırın ve her iki tutamı da sağa veya sola doğru bükerek ensenize ikili topuz şekline getirebilirsiniz.

• Kıvırcık saçlar aslında bir çok modeli çok iyi taşıyabilen bir saç şeklidir. Sıradan bir atkuyruğu bile sizi bir davete götürebilir.

• Eğer bu model önerileri size çok zahmetli ve zor geldiyse ise daha basit önerilerimiz var.

• Saçınızın tipine en uygun olan saç spreylerinden alın ve saçınızı hafifçe spreyleyin tepeden toplayın veya yarım toplayın. Dağınık ve doğal görünümü ile sayesinde de kıvırcık saçlarınızın güzelliğini kanıtlamış olursunuz, endişelenmeyin.

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