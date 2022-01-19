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Kıyamet Günü Saati, 75. kez ayarlanacak: Yok olmaya ne kadar kaldı?

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Kıyamet Günü Saati, 75. kez ayarlanacak: Yok olmaya ne kadar kaldı?
Kıyamet Günü Saati, 75. kez ayarlanacak: Yok olmaya ne kadar kaldı?

ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik saat yeniden ayarlanacak.

Bir önceki sene yaşanan olaylara göre 'medeniyetin çöküşünü hesaplayan' saatin gece yarısına ulaşması ise 'medeniyetin çöküşünü' temsil ediyor.

Saatin ayarlanmasında ise, son dönemde yaşanan 'uzun süreli salgın; İran, Çin ve Kuzey Kore'de nükleer silahların yayılması; devam eden iklim krizi; devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler' gibi konu başlıkları değerlendirilecek.

Saat son iki senedir gece yarısına 100 saniye kala olarak sabit duruyordu; 2021 yılında ilerletilmemişti.

Atom Bilimcileri Bülteni, dünyanın ne zaman sona ereceğini düşündüklerini açıklamak için internet üzerinden düzenlenecek bir konferansa ev sahipliği yapacak.

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