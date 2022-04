Kıyamet kaygınız mı var? İşte baş etmek için gerekli 7 adım

Kıyamet kaygısından muzdarip olan insanların giderek arttığını belirten uzmanlar İngiliz medyasına konuştu… İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından Daily Mail’e açıklama yapan İngiliz psikolog Aaron Surtees, Covid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin bu durumu körüklediğini belirtiyor.

Surtees, Kıyamet Günü kaygısının “dünyanın sonu ya da bildiğimiz yaşamla ilgili korku ya da endişe”yi içeren bir tür fobiden kaynaklandığını söylüyor. Semptomlar arasında kronik kabuslar, altta yatan bir korku hissi, haberlere veya sosyal medyaya takıntılı olmak sayılabilir.

Kıyamet Günü kaygısıyla başvuran hasta sayısının 20 yıllık kariyerinde gördüğü en yüksek seviyede olduğunu açıklayan Surtees, nasıl başa çıkılacağına dair yardım isteyen insanlarda da yüzde 83’lük bir artış olduğunu bildirdi.

KIYAMET KAYGISININ EN YAYGIN 10 SEMPTOMU

Kıyamet kaygısına sahip olduğunuzun 10 işareti ise şöyle sıralandı.

1. Uykusuzluk, özellikle geceleri uyanma

2. Her zaman korkmuş hissetmek

3. Haberlere ve “kıyametlere” takıntılı olmak

4. Kronik kabuslar

5. Kendinizden zevk alamamak veya mutlu hissedememek

6. Aşırı yemek veya yememek

7. Her şey için endişelenmek

8. Ağlamaklı olmak

9. OKB başlangıcı

10. Planları iptal etmek ve motivasyonun olmaması

KIYAMET KAYGISINI YÖNETMEK İÇİN UYGULANACAK 7 ADIM

Peki kıyamet kaygısı nasıl yönetilir? Zihinsel sağlığınızı etkileyen bir düşünce biçiminin üstesinden gelmeye yardımcı olacak bu 7 adımı uygulayabilirsiniz…

1. Hayatta kötü şeyler olabileceğini kabul edin

Her şeyin mükemmel olduğu bir hayal dünyası hayal etmek ve kötü şeylerin olabileceğini kabul etmemek bir hayal dünyasında yaşamak gibidir.

Zorluklar var, bazıları da çok zor ve acı verici olabilir. İyi ve kötü günler normaldir. Devam etmenin en iyi yolu, her seferinde bir günü yaşamaktır. Ertesi gün daha iyi bir gün olabilir, bu yüzden bu zihniyetle kalmaya çalışın.

Ne zaman yapmalı: Her gün veya belirli anlarda kendinize hatırlatın.

2. S.T.O.P. (DUR) tekniğini uygulayın

Dur, S – dur, T – bir nefes al, O – bedeni, düşünceleri, duyguları gözlemle ve son olarak P – harekete geç. “Dur” (stop) kelimesini fiziksel olarak yüksek sesle söylemek, bilinçaltı düzeyde zihninize dokunmak için çok güçlü olabilir.

Bu basit teknik denenmiş ve test edilmiştir. Amacı zihninizi sakinleştirmek ve anında sıfırlamaya yardımcı olmaktır. Bir kişinin net bir şekilde düşünmesini sağlar ve zihni olumlu bir zihniyete yeniden bağlayarak olumsuz düşüncelerin önüne geçer.

Bu teknik, semptomlarla karşılaştığınızda veya tetiklenmiş hissettiğinizde stresi azaltmada çok faydalı olabilir.

Ne zaman yapmalı: Kendinizi bunalmış veya tetiklenmiş hissettiğinizde. Bunun bir sınırı yoktur ve tekniği ihtiyacınız olduğu kadar kullanabilirsiniz.

3. Sürekli telefona bakmayın

İster sosyal medya ister haber olsun, telefonunuzda gezinmek zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

Tüm duyularınız yükselebilir ve bilinçaltı endişe ve tetikleyicileri, daha fazla endişe ve strese neden olarak uyku kalitenizi de etkiler.

Telefona baktığınız zamanı azaltmaya çalışın. Birkaç gün boyunca kendinizi gözlemleyin ve telefon alışkanlıklarınıza dikkat edin. Telefonunuzu hangi amaçla kullanmak ve ne zaman bırakıp ne zaman kaldırmanız gerektiği konusunda kendinize zaman tanıyın.

Ek olarak, kıyamet endişenizi tetikleyen kullanıcıların hesaplarını sessize almayı veya takibi bırakmayı deneyin.

Ne zaman yapmalı: Serbestçe gezinmek için kendinize sabah 15 dakika ve akşam 15 dakika ayırmayı deneyin. Geri kalan zamanlarda telefonunuzu yalnızca basit iletişimler veya iş için kullanın.

4. Olumlama yapın

Bilinçaltı düşüncelerinizi korkularınızdan ve endişelerinizden uzaklaştıran üç olumlama oluşturun. Bu destekleyici ifadeler, pozitifliği duymanızı sağlayacak ve bilinçaltınızı güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Anahtar, olumlamaları pratik ve basit tutmaktır, aksi takdirde bilinçaltınız için inanılmaz olacağından, zihniniz onları anlayamaz.

Ne zaman yapmalı: Her sabah, tercihen rahat bir yere uzanarak çalışın ve güvenli bir yerde dinlenin. Önce derin ve sakin bir şekilde nefes alarak başlayın, bacaklarınızın ve kollarınızın ağırlığını hissedin, rahatlatıcı enerjinin akmasına, zihninizin ve vücudunuzun her gözeneğine nüfuz etmesine izin verin. İki onaylamaya bağlı kalın ve anahtar onaylamalarınızı iki kez tekrarlayın – bunu her sabah ve akşam yapın.

5. Panik yapmadan önce kontrol edin

Hem gerçek hem de sahte haberlere bu kadar çok anında erişim sayesinde, zihnimiz hızlı bir şekilde seyahat edebilir ve her an kıvılcım çıkarabilir. Okuduğunuz, gördüğünüz veya duyduğunuz her bilgi doğru değildir ve endişe halindeyken yanıltıcı olabilir.

Her şeyi yavaş ve dikkatli bir şekilde okuyun, tarihleri kontrol edin ve izlediğiniz veya okuduğunuz bilgilerin bağlamına ve haber kaynağına bakın.

Bilgi güvenilir bir makamdan mı? Ne kadar güvenilir? Pratik ve üzerinde düşünülmüş bir bakış açısı benimsemek, kıyamet kaygınızı büyük ölçüde azaltacaktır.

Ne zaman yapmalı: Kıyamet kaygı seviyenizi tetikleyen herhangi bir ortamda haber gördüğünüzde veya herhangi bir ortamda bilgi aldığınızda gerçekleri kontrol edin.

6. Belirsizliği kabul edin

Yaşamı ve hayatın önünüze çıkardığı şeyleri kabul etmek ve bunlarla uzlaşmak, her gün üstesinden gelmenize yardımcı olacak pratik bir gerçeklik taktiği olabilir.

Ukrayna savaşından doğrudan etkileniyorsanız, belirsizlik duyguları aşırı derecede bunaltıcı ve yönetilmesi korkutucu olabilir. Savaşın sonucu üzerinde hiçbir kontrolünüz olmadığını kabul etmek, duygularınızı kabul etmenize ve durumun belirsizliği ile uzlaşmanıza yardımcı olacaktır.

Ne zaman yapmalı: Her günün üstesinden gelmenize yardımcı olması için her gün kendinize bu gerçeği hatırlatın.

7. Kendinizi güvenli bir alana sabitlemek için başparmak tekniğini kullanın

Başparmağınızı ve orta parmağınızı birbirine bastırarak (duygularınızı kontrol etmeye yardımcı olan kanıtlanmış bir meditasyon tekniği), derin bir nefes alarak ve “Sakinim” veya “Ben iyiyim, kontrolün bende olduğunu hissediyorum” diyebilirsiniz.

Çapalama, hipnoterapistlerin klinikte kullandığı bir NLP tekniği olsa da, tamamen doğaldır ve bu nedenle kendi kendine öğrenilebilir çünkü hepimiz bilinçaltında günlük hayatımızda farkında bile olmadan çapa kullanıyoruz, örneğin belirli bir koku size bir şeyi hatırlattığında olduğu gibi. Sevdiğiniz biri veya en sevdiğiniz oyuncağın dokunuşu, kendinizi güvende ve korunmuş hissetmenize yardımcı olur.

Bu nedenle, belirli endişeli durumlardayken duygularımızı olumlu yönde manipüle edebiliriz.

Sonuç, daha sakin, kontrollü hissetmek ve mantıklı düşünmeyi zorlaştıran bir tepkiden kaçınmaktır.

Ne zaman yapmalı: Kendinizi kontrolden çıkmış hissettiğiniz bir durumla karşılaştığınızda ve sakinleşmek için anında bir çözüme ihtiyacınız olduğunda deneyebilirsiniz.