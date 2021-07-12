KİYED: KKTC Hükümetinden Türkiye’ye giremiyeceklerin listesi GİZLİ mi?

"Bu uygulama Kıbrıs Türküne seyahat kısıtlaması ve bir çeşit ambargodur."

Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Ali Bizden, en son da araştırmacı yazar Dr. Ahmet Cavit An Türkiye’ye kabul edilmeyip havaalanından geri KKTC’ye gönderilmiştir.



Bu uygulama Kıbrıs Türküne seyahat kısıtlaması ve bir çeşit ambargodur. Tek uluslararası çıkış yolumuz olan Türkiye’nin bu uygulamasının net olarak açıklanması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta demokrasi ve insan haklarının çağdaş ölçütler ve yasalar içerisinde kullanılmakta olduğunu övünerek yaşıyoruz. Aynı düşünceleri paylaşmadığımızda bile kimsenin düşünce ve ifade özgürlüğünün keyfi bir şekilde sınırlandırılmaması gerektiğini benimsiyor ve uyguluyoruz.

Devletlerin kendi güvenliklerini korumaları gerektiğini elbette anlıyoruz, destekliyoruz. Ancak yaşadığımız 21. Yüzyılda insan hakları, özgürlükler ve demokrasinin kısıtlanması ancak yasalara aykırı davranış ve eylemler nedeniyle kabul edilebilir.

KKTC yurttaşlarının Türkiye’ye girişinin engellenmiş olmasının arkasındaki yasa ihlalinin açıklanmasını talep ediyoruz.

Hükümetimizi tüm yurttaşlarını (muhalefet bile olsa) koruma sorumluluğu olduğunu hatırlatır, tüm meclisin konu hakkında görüş vermesini bekleriz.

KİYED

KIBRIS İŞ İNSANLARI YATIRIMCILAR VE EKONOMİ DERNEĞİ