KİYED: Krizi daha sağlıklı yönetmek mümkündür..

İşte o açıklama.;

Bu krizi daha sağlıklı yönetmek mümkündür ve biz bunu başarabiliriz.

Temel olarak yapılması gereken, sağlıkla ilgili tedbirleri alırken, ekonomiyi de olabildiğince canlı tutmaktır ki ölmesin.

Ekonomi yavaşlatılabilir ancak durdurulamaz, zira bir kez durduktan sonra hem ekonomik hem de diğer sağlık komplikasyonları hortlayacaktır.

Bu amaçla bulaş riskini asgari seviyelerde tutabilecek iş açma kriterlerini ve yeni çalışma koşullarını açıklamak, halka ve iş dünyasına güven vermek adına ilk adım olabilir.

Bugünden sonra bankalar, birikmiş fonlar ve TC üzerinden yaratılabilecek azami finansman toplamı hızla belirlenmeli ve kriz yönetimi bütçesi adı altında en az 6 aylık yeni bir tedbirler dizisi süratle açıklanmalıdır ki güven verilmeye devam edilsin.

İhtiyaç duyulan fonlar ülkemizde mevcuttur ve akılcı kullanılmalıdır. Güçlü bankacılık sistemimizin olanakları sektörleri ve halkı geleceği taşıyacak daha ciddi fedakarlıkla, devletin cesur kararlarıyla yönetilmelidir. Gün krizden kar etme günü değildir.

Dış ticaretle ilgili ödemeler dengemizdeki ağır hasar çok tehlikeli boyuttadır. Oluşturulacak fonun verimli ve sürdürülebilir kullanılabilmesi için, lüks tüketime ve az katma değer yaratan ithalata yönelik bazı zorlaştırıcı tedbirler alınmalı ki, acil ihtiyaç duyacağımız kaynaklarımız ithalata dayalı tüketime kaymasın.

Açıklanacak tedbirlerin önceliği küçük ve orta boy işletmelerin ve istihdamın olabildiğince korunması olmalıdır. En alt gelir gruplarının rehabilitasyonu için azami özen gösterilirken, herkese eşit maaş gibi tüm tüketim zincirlerini domino etkisiyle sarsabilecek açılımlardan titizlikle sakınılmalıdır. Tüketim dengesinin bozulmaması için orantısal olarak adil ve dengeli kesintilerin yapılmasına özen gösterilmelidir.

Krizin ekonomik tahribatını tümüyle durdurmak mümkün değildir, hedef etkisini asgariye indirmektir.

Hükümetin meclisteki muhalefetle birlikte hareket etmesi, Cumhurbaşkanlığı, stö’ler, birlikler ve halka şeffaf bir bilgilendirme süreci başlatması, inandırıcı ve sürükleyici olması adına elzemdir.

Bunların yapılmasıyla, toplumda artan endişe yatıştırılmalı, olası kaosa tedbir alınmalıdır. Böylece ekonomik tahribatın önü alınamaz noktalara gelmesi engellenmiş olur.

Bu krizi daha sağlıklı yönetmek mümkündür ve biz bunu ortak akıl ve uzlaşı ile başarabiliriz.