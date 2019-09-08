KİYED: Maraş, TMK, Maronit konuları doğru yönetilmiyor!

İşte o açıklama;

Maraşın eski yerleşimcilerine açılması, yada TMK marifeti ile mülkiyetinin iadesi konusu akılcı bir plan ile yönetilmiyor. Hükümet ortaklarından çıkan farklı sesler, Türk Toplumunu ve KKTC’yi temsil eden toplum lideri ile kopuk, konunun iç siyaset malzemesi yapılması sorunun çözümü niyetinin olmadığını açıkca gösteriyor.

Vakıfların Maraş üzerindeki hak iddiasının süratle uluslararası mahkemelerde savunulması için halen daha ciddi bir girişimin yapılmaması, BM’nin 550 sayılı kararı ve AİHM’nin bu kararla çelişen talebi, Mağusa mahkemesinin tarafları

dinlemeden aldığı kararın Maraş konusunda TMKyı çalışamaz hale getirmesi gibi bir çok farklı gerçeğin masaya yatırılıp akılcı bir yol haritası çıkarılması gerekmektedir.

Bu konunun iç siyasi malzeme ötesinde çözüm sürecinde stratejik bir eşik olduğu çoğunlukla kabul edimektedir. Buna rağmen bu planlanmamış göstermelik adımın Kıbrıs Türküne zarar vereceği kesindir.

Yaratılan bu yeni gündemle birlikte Vakıflar idaresinin Maraş konusunda iç kamuoyuna mesaj veren yayınlar yapması ve ciddi hukuki çalışma yapmadan işin içine itilmiş olması endişe vericidir.

Bu arada Maraş konusundan çok daha rahat ve kolay bir konu olan ve KIbrıs Türk tarafına ciddi olumlu yansımaları olması öngörülen Maronitlerin Kuzey Kıbrısa geri dönüşü konusu da bu yeni gündemle hasır altı edilmiş ve bu

önemli süreci gölgelemiş hatta unutturmuştur.

Hükümetlerimizden beklediğimiz Maronitlerin geri dönüşü sürecini bir yandan tamamlarken, diğer taraftan Maraş açılımına bir antreman yapması ve Maronitlerin geri dönüşü sürecindeki kredileri Türk tarafı adına toplamasıdır.

Ayrıca Maraş konusundaki en kritik sürecin 4 Kasım tarihine kadar Türk tarafına tanınan süre içerisinde Vakıfların Maraş ile ilgili tez ve kanıtlarını AİHM’e sunmasını ve bu konuda eğer elimiz güçlüyse dört elle sarılarak bu

konuyu netleştirmesini bekliyoruz. Yok elimiz net değilse, TMK marifetiyle Maraşın Türk yönetiminde eski sakinlerinin yerleşimine açılması için uluslararası hukuka uygun çalışmalarla K. Türk halkının hızlı ve yaşayabilir bir

çözüm hedefinden hiç şaşmadan, gerçekçi adımlarla ilerlemesini istiyoruz.

KİYED