KİYED: “profesyonel sendikacılığa son”

Kıbrıs İş İnsanları, Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED), profesyonel sendikacılığın kaldırılması konusunda hükümetin ortaya koyduğu düzenlemeyi desteklediğini belirterek, “Profesyonel sendikacılığa son” dedi.

KİYED, kıt kaynakların daha verimli halde kullanılmasının kaçınılmaz olduğu düşüncesinde olduklarını da ifade etti.

Dernek Başkanı Güner Ersen yazılı açıklamasında, diğer tüm sivil toplum örgütleri gibi sendikaların da devlet ve hükümet şemsiyesi altında faaliyet yapmak yerine, özgür iradeleri ve üyelerinin verdiği destek ile faaliyet yapmaları gerektiğini dile getirdi.

“Sendikalara bugüne kadar tanınan bu hak, hak olmaktan fazla siyasi rüşvet kokuları içermekte olup, demokrasi kuralları ve eşit rekabet şartlarına da aykırı düşmekte, devlet parası ile bazı sendika liderleri, siyasi reklam yapmaktadırlar” diyen Ersen, aynı düşünce ve bütçe disiplini gereği, bugünlerde yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlanan müşavirler ordusunun acil çözüm gerektiren sorun olduğunu kaydetti.

Ersen, “Halen var olan bu ordunun verimli kullanılarak kamu hizmetlerine ve ülkeye yararlı hale getirilmesi, yeni müşavir yaratma uygulamasının hemen ortadan kaldırılması da taleplerimizin içinde olup, hükümete hatırlatma gereği hissedilmektedir” ifadelerini kullandı.