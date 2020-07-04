Kıyı Emniyeti’ne ait Vatan Gemisi eksik personelle seferde

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd.Şti.’ye ait Vatan Gemisi’nin eksik personelle Gazimağusa’dan hareket ederek Girne’ye yola çıktığı öğrenildi.

Gemi sertifikasında yazan kurallara göre gemide 9 personel 2 kaptan 2 makinist ve 5 personel olması gerekirken; geminin makinist olmadan 1 kaptan 4 personelle yola çıkıldığı bildirildi.

Geminin ayrıca, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Burak'ın talimatıyla yola çıktığı ifade edilirken, Devlete ait geminin bile kurallara riayet etmeden sefere çıkması tepkilere neden oldu.