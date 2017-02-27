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Kıyıya vuran gizemli yaratık görenleri şaşkına çevirdi

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Kıyıya vuran gizemli yaratık görenleri şaşkına çevirdi
Kocaman, tüylü, tuhaf görünüşlü deniz canlısı paniğe neden oldu

Filipinlerde sahile vuran garip bir cisim insanlarda korkuya neden oldu.Ada sakinlerinin deniz canavarı adını verdiği cisim, bilim adamları tarafından incelendi. Ancak net bir açıklama yapılmadı.Tanımlanamayan deniz canlısının leşi, Dinagat adalarında Cagdiano kasabasının sahiline vurdu.

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Sahile vuran cisimi görünce insanların neden korktuğunu anlamak çok kolay. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki cisim halkın yoğun ilgisini gördü.

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Henüz ne olduğu anlaşılamasa da insanlar onun adını şimdiden deniz canavarı koydu.Yerel bir yetkili ise sahilen vuranın büyük bir deniz ineği olabileceğini iddia etti.

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