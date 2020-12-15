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Kıyıya vuran mücevherler yoksul balıkçı köyünün halkını sevindirdi

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Venezuela’da, pandeminin de etkisiyle büyüyen ekonomik krizle boğuşan yoksul bir balıkçı köyünün sahiline vuran altın ve gümüş mücevherler halka umut oldu.
Kıyıya vuran mücevherler yoksul balıkçı köyünün halkını sevindirdi

Guaca köyünün sahiline vuran mücevher ve değerli objelerin farkına varan ilk isim eylül ayında altın madalyon bulan Yolman Lares oldu.

25 yaşındaki Lares, “Önce titremeye başladım sonra da sevinçten ağladım. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor” dedi.

Lores’in ardından onlarca köylü kumların arasında değerli eşya buldu. Daha çok altın yüzük bulduklarını söyleyen Ciro Quijada, “Tanrının bir lütfu bu” ifadelerini kullandı.

Akşama ne yiyeceklerini düşünürken buldukları değerli eşyaların tanesini ortalama 1500 dolara (11 bin 765 lira) satan köylüler, nereden geldiği belli olmayan, sırrı henüz çözülemeyen ‘sahildeki hazineyi’ zor günlerinde ‘bir mucize’ olarak niteledi.

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