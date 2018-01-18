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Kız arkadaşını av tüfeği ile vuran Çağrı Karadayı serbest kaldı

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Kız arkadaşını av tüfeği ile vuran Çağrı Karadayı serbest kaldı
Kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı, av tüfeği ile vurarak yaraladıktan sonra, polise gidip teslim olan Çağrı Karadayı, teminatla serbest bırakıldı

Küçük Kaymaklı’da 8 Ocak’ta kız arkadaşı Semiye Şeytan’ı av tüfeği ile iki el ateş ederek sol kalça ve sol kasığından yaralayan zanlı Çağrı Karadayı, 10 bin TL nakdi teminat ve iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

“Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Çağın Karadayı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Aysın Bilgin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Feyyaz İneci’yi dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Feyyaz İneci, zanlı Çağrı Karadayı’nın 8 Ocak’ta saat 17.30’da kız arkadaşı olan Semiye Şeytan ile Ceyhan Sokak’ta, aralarında olan sorunlardan dolayı sözlü olarak tartıştıklarını kaydetti.

İneci, zanlı Çağrı Karadayı’nın babası adına kayıtlı olan av tüfeği ile FD 712 plakalı aracında sürücü koltuğunda oturan kız arkadaşına, tanık ifadelerine göre iki el ateş edip, yaraladığını söyledi.

Doktor raporu ve balistik raporunu henüz temin edemediğini ancak zanlının bir kez tetiğe bastığı yönünde ifade verdiğini belirten İneci, zanlının olay günü bozuk olduğunu iddia ettiği av tüfeği ile Lefkoşa’ya geldiğini söylediğini, av tüfeğini tamire götüremeden müşteki ile buluştuklarını ve tartıştıkları esnada tek el ateş ettiğini itiraf ettiğini anlattı.

İneci, zanlının kadını vurduktan sonra, av tüfeğini yere bırakıp arabaya koşarak müştekiye yardım etmek istediğini, ancak müştekinin aracıyla Hamitköy’de bir marketin önüne gittiğini ve oradan hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirten İneci, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Aysın Bilgin, olayla ilgili önem arz eden raporların çıkmaması nedeniyle zanlının tutuklu yargılanmasını talep etmediğinin altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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(kıbrıs)

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