Kız Arkadaşını Darp Etti

Lefkoşa’da 3 Ağustos tarihinde gece yarısı, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesi ile kız arkadaşının evine balkondan tırmanarak giren ve kızı darp eden zanlı Olanrewaju Alabi tutuklandı.

Zanlı bugün "Mülke Tecavüz" ve "Darp" suçlamaları ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, aktarılan şehadet ışığında zanlının söz konusu suçu işlediğine dair makul şüphenin bulunması ve yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Tokat atarak darp etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Alparslan Yavuz, mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Olanrewaju Alabi’nin, 3 Ağustos 2020 tarihinde, saat 00.00 sıralarında kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkonundan tırmanarak mülke tecavüz suçunu işlediğini ardından kendisinden ayrılmasını istemediği için kız arkadaşı P.T’yi yatak odasında tokat atarak darp ettiğini açıkladı.

Zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Yavuz, zanlının Nijerya vatandaşı olduğunu ve KKTC'deki statüsünün araştırılacağını belirtti.

Yavuz, ayrıca apartman sakinleri ve çevre sakinlerinden ifade temin edilmesi gerektiğini söyleyerek zanlının tahkikata müdahale etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu aktardı. Zanlının eve anahtarla girdiğini ileri sürdüğünü ve kendilerine anahtar verdiğini belirten Yavuz, anahtarın söz konusu dairenin kapısını açıp açmadığının da araştırılacağını belirtti. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Yavuz, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.