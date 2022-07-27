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Kız Arkadaşını Sokak Ortasında Darp Etti

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22.07.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gazimağusa’ da umumi bir yol içerisinde tasarrufunda bulundurduğu toplam uzunluğu 32,5 cm, ağız uzunluğu 20,5 cm olan silah saplı bir bıçak ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı F. Ö. E’yi
Kız Arkadaşını Sokak Ortasında Darp Etti

korkutmak maksadıyla üzerine yürüdükten sonra adı edilenin sağ ayak bileğine tekme atmak suretiyle darp edip olay mahalline gelen polislere bağırıp çağıran Nijerya uyruklu Augustine Tochukwu Mboma suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “korkutmak maksadıyla bıçak taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, darp, rahatsızlık, uygunsuz tavrı harekette bulunma ve izinsiz ikamet” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının 22.07.22 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’ da umumi bir yolda, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 32.5 cm, ağız uzunluğu 20,5 cm olan siyah saplı bir bıçakla kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını korkutmak maksadıyla üzerine yürüdüğünü, sağ ayak bileğine tekme attığını, bağırıp çağırıp uygunsuz harekette bulunup rahatsızlık yaptığını söyledi.

Olay yerine gelen polislere de bağırıp çağıran ve kollarını sağa sola savuran zanlının tutuklandığını belirten tanık, 23.07.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikat ve yapılan muhaceret kontrolunda zanlının 30.09.2021 tarihinden itibaren KKTC’ de yasal statüsü bulunmadığını belirten tanık, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kız arkadaşını darp ettiği ithamı dışındakileri kabul ettiğine vurgu yaptıktan sonra KKTC’ de yasal statüsü bulunmadığı gerekçesiyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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