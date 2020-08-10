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Kız arkadaşının evine balkondan girip burnunu kıran şahıs 5 bin TL nakti kefaletle serbest

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Kız arkadaşının evine balkondan girip burnunu kıran şahıs 5 bin TL nakti kefaletle serbest
Kız arkadaşının evine balkondan girip burnunu kıran şahıs 5 bin TL nakti kefaletle serbest

Girne’de tartıştığı kız arkadaşının evine balkondan girip,  kız arkadaşını darp ederek burnunu kıran Ferit Kara şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. 

(Kamalı Haber)

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan, zanlı Ferit Kara’nın 09.08.2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de daha önceden tartıştığı kız arkadaşı Ş.K’nin kendisini eve almadığı gerekçesiyle konu ikametgâha balkondan içeriye girerek Ş.K’yi ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Aslan, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, Ş.K.nin ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülerek darp raporu alındığını belirtti. Polis, şikâyetin devam ettiğini, zanlının geçmişte darp suçundan sabıkası olduğunu ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC-TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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