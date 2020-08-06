Kız arkadaşının evine balkondan girip şiddet uyguladı

Lefkoşa’da meydana gelen Mülke Tecavüz ve Darp suçlarından tutuklanan zanlı OlanrewajuAlabi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı OlanrewajuAlabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına ile methalder olduğunu belirtti. Polis, zanlının03.08.2020 tarihinde saat 24.00 raddelerinde kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı P.T’ninikametgâhına balkon kısmından tırmanarakizinsiz olarak içeriye girip mülküne tecavüz ettikten sonra ikametgâhın yatak odası içerisinde adı edilenin yüzüne iki eli ile tokat vurup darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılantahkikatın tamamlandığını ve zanlının Nijerya vatandaşı olup öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep ederim.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.