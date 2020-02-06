  • BIST 123.382
  • Altın 301,605
  • Dolar 5,9840
  • Euro 6,5838
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

kız arkadaşının öldüğünü söyleyip ruhuyla iletişime geçmeye çalışan YouTuber tutuklandı

» »
Takipçi artırmak için kız arkadaşının öldüğünü söyleyip ruhuyla iletişime geçmeye çalışan YouTuber tutuklandı
kız arkadaşının öldüğünü söyleyip ruhuyla iletişime geçmeye çalışan YouTuber tutuklandı

Çektiği son videolarda gözyaşları içinde kız arkadaşının öldüğünü söyleyen ve onun ruhuyla iletişime geçmeye çalışan Kanadalı YouTuber Jason Ethier, amacının takipçi artırmak olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Videoların ardından kız arkadaşının kendisini terk ettiğini açıklayan Ethier tutuklandı.

YouTube'da 'ImJayStation' kullanıcı adıyla videolar paylaşan Kanadalı fenomen Ethier'ın başı takipçi artırmak için söylediği acımasız yalanlardan sonra dertte. 

Hali hazırda 5 milyondan fazla takipçisi olan Ethier, geçen günlerde göz yaşları içinde kendisi gibi YouTuber olan kız arkadaşı Alexia Marano'nun bir trafik kazasında öldüğünü anlattı. İkinci videoda ise ruh çağırma masası olarak bilinen Ouija tahtası ile Marano'nun ruhuyla iletişime geçmeye çalıştığı bir video daha paylaştı. 

Yaklaşık 600 bin kullanıcının videoları izlemesinin ardından, Ethier, Marano'nun aslında hayatta olduğunu, videoları takipçi sayısını artırmak için çektiğini itiraf etti. 

İtiraf videosuna Marano'nun ailesinden özür dileyerek başlayan Ethier, "Niyetim onları üzmek değildi. Tüm bunların YouTube'da kalmasını bekledim ama olay büyüdü" diye konuştu. 

Amacının Marano'nun da takipçi sayısını artırmak olduğunu söyleyen Ethier, ağlayarak "Ama şimdi kız arkadaşım gitti ve başım belada" dedi. 

Ethier, söz konusu videoyu silerken Marano'nun da YouTube kanalını kapattığı görüldü. 

 

'Yalnız kalmaya mahkumsun'

YouTube'da birçok kullanıcı Ethier'a tepki gösterdi. 

Kullanıcılardan biri "Gerçekten bunun iyi bir şaka olduğunu mu düşünüuorsun? Böyle şeyler yaptığın sürece yalnız kalmaya mahkumsun" diye yazarken, bir başka kullanıcı "Yalancı olarak bilinirseniz artık sizi savunmak zor olur" yorumunu yaptı. 

Diğer kullanıcılar ise Ethier'ın özür dilediği videonun bile samimi olmadığını savundu. 

Videoya 4 binden fazla 'dislike' gelirken, çoğu takipçinin abonelikten çıktığı görüldü. 

Tutuklandı

Metro'nun haberine göre, binlerce kişiyi kandıran 29 yaşındaki Ethier tutuklandı. Kanadalı YouTuber'ın ilk duruşması 16 martta ayında görülecek. 

YouTube kanalını 2016'da açan Ethier'ın genelde korku videoları çektiği biliniyor. Ethier, daha önce de intihar eden YouTuber Etika'nın ruhuyla iletişime geçmeye çalıştığı anlara dair görüntüler paylaşmıştı. 2018 yılında Londra'daki eğlence parkı Disney'de yasak olmasına rağmen çekim yaptığı için gözaltına alınmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanak bölgesi çukurlarına dikkat31 Ocak 2020 Cuma 21:50
  • Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi31 Ocak 2020 Cuma 21:47
  • Bu otelde hamile kalana 18 yıl boyunca konaklama bedava!31 Ocak 2020 Cuma 19:50
  • Kalp krizi geçiren Çinliye Koronavirüs korkusuyla kimse dokunmadı31 Ocak 2020 Cuma 19:49
  • Hindistan’da kızının doğum gününe davet ettiği 20 çocuğu rehin alan baba polis tarafından öldürüldü31 Ocak 2020 Cuma 19:45
  • Japon postacı 16 yıl boyunca hiç teslimat yapmamış: Çok zahmetliydi30 Ocak 2020 Perşembe 19:37
  • Üstel: “KKTC yıllardır, ambargo ve izolasyonlar altında kıvranıyor”30 Ocak 2020 Perşembe 14:10
  • Oxfam'dan AB'ye kalkınma yardımı eleştirisi30 Ocak 2020 Perşembe 13:22
  • Tavuk Mu Yumurtadan, Yumurta Mı Tavuktan Çıkar?29 Ocak 2020 Çarşamba 18:32
  • Rock konserinde çaldığı 30 telefonu bisiklet şortuna saklamış28 Ocak 2020 Salı 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti