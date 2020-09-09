Kız arkadaşının yumrukla burnunu kırdı

Girne’de Akacan Elegance sitesinde meydana gelen olayda kız arkadaşını darp eden Emmanuel Zivagwe tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, 05.09.2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de zanlının sitede bulunan ikametgahı içerisinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma neticesinde kız arkadaşı E.K.’nin yüzüne yumruk atmak suretiyle darp ettiği sırada burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının sol eline eliyle vurup takma tırnağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Şikayetin 6 Eylül’de yapıldığını kaydeden polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının önceki gün kalmakta olduğu site içerisinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Polis,soruşturmanın devam ettiğini, 5 kişiden ifade alacaklarını, ayrıca site içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.