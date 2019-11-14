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Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen zanlı Teminata Bağlandı

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Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen zanlı Teminata Bağlandı
Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen zanlı Teminata Bağlandı

Gazimağusa’da sakin Azerbaycan uyruklu Sabina Gasimova, Haziran 2019 ayı içerisinde ikametgâhının açılarak eve girildiğini ve kendisine ait çeşitli ziynet eşyalarının çalındığına dair 15.10.19 tarihinde polise giderek şikâyetçi olmuştu. Sürdürülen tahkikat sonucu olay ile bağlantılı olduğuna inanılan Azerbaycan uyruklu A.Ş 11.11.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı ve 12.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

13 parça altından haber yok

Zanlı bugün 14.11.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Kıvanç Özoğlu mesele ile ilgili oldular hakkında mahkemeye bilgi verdi. Özoğlu şahadetinde zanlı A.Ş nin Haziran 2019 ayı içerisinde Gazimağusa’ da liman yolu üzerindeki bir apartmanın 18 numaralı dairesine önceden tanıdığı Azerbaycan uyruklu müştekiyi yerleştirmek suretiyle tasarrufunu ona devrettiğini belirtti. Eylül 2019 ayı içerisinde müştekinin yurt dışında olduğu bir dönemde zanlının tasarrufunda bulundurduğu anahtar ile ikametgâha giriş sağladığına değinen Özoğlu zanlının müştekiye ait tüm eşyaları ve kırmızı renk bir valiz içerisinde muhafaza edilen 13 parça ziynet eşyasını sirkat ettiğini aktardı.

Müştekinin yurt dışı dönüşü sonrasında 15.10.19 tarihinde olayı polise rapor edilmesiyle tahkikat başlatıldığına değinen Özoğlu, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının yurt dışı olması nedeniyle bulunamadığına ve aleyhinde derdest emri temin edildiğine vurgu yaptı. Zanlının yurt dışı dönüşünü müteakip 11.11.19 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen Özoğlu ayni gün zanlının yapılan sorgusunda evdeki tüm eşyaları ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan kırmızı renk valizi kendisinin evden çıkardığını ve tasarrufunda muhafaza ettiği beyanında bulunduğunu aktardı. Özoğlu şahadetine devamla zanlının kırmızı renkli valizin kendisinde olduğunu kabul ettiğini ancak daha sonra geri verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

KKTC de turist statüsü altında ikamet eden Azerbaycan uyruklu zanlının KKTC de oturma izni alması konusunda müracaatı olduğuna değinen Özoğlu zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 15000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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