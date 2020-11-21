Nick Taylor ve Eleanor Turner çifti, internet üzerinden cinselliği andıran fotoğraflar paylaşıp isteyen kişilerle evlerinde saatliği 150 sterline ilişkiye girdiklerini ve isteyen müşterilerin evlerine ekstra 40 sterlin karşılığında gideceklerini yazarak kendi reklamlarını yaptı.

İngiltere'de polis memuru Nick Taylor, kız arkadaşı Eleanor Turner ile birlikte ilginç bir kazanç kapısı buldu. Evlerinde kadın ve erkeklerle saatliği 150 sterline ilişkiye giren çiftin yaptıkları ortaya çıkınca, polis Taylor görevden uzaklaştırıldı