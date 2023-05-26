Kız İzci Örgütü’nün aktiviteleri ve eğitimleri devam ediyor

Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamındaki aktiviteler ve eğitimler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamındaki aktiviteler ve eğitimler devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek liderleri, “Yetişkinler ve Gençler El Ele” aktivitesini geliştirmek ve genç izcilere dikiş makinesi kullanabilme becerisini kazandırmak amacıyla şubat ayında Mağusa’da, mart ayında Lefkoşa’da, gönüllüler Ülviye İşgüzar ve Menekşe Yalçın’dan dikiş eğitimleri aldı.

Dernek liderleri, dikiş makinelerinin kullanımını öğrenerek, izci fularları dikti. Liderler daha sonra ünitelerinde bulunan genç izcilere de, dikiş dikmeyi, dikiş makinelerini kullanmayı öğretti.

Açıklamada, nisan ayındaki dikiş eğitimlerinde eski kot eteklerden çantalar diken izcilerin, geri dönüşüme örnekler verdiği; nesilden nesile etkileşimin, iş birliğinin, geri dönüşümün önemini kavrayarak, zamanlarını da iyi ve verimli kullanmanın keyfine vardığı belirtildi.