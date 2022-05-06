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Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam

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Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam
Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği tarafından oluşturulan “İzci Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı bu akşam yapılıyor.

Kız İzci Örgütü Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik bugün saat 18.00’de Gazeteciler Birliği kompleksindeki The Paradise Park’ta yer alacak.

Dernek izci liderlerinin ortaklaşa yazdığı sözler ve sanatçı Soyhan Bilgeer’in besteleriyle Kıbrıs’a özgü izci şarkılarından oluşan bir albüm hazırladı.

Yakın bir tarihte hayatını kaybeden kurucu başkan Güner Necat’a ithaf edilen albümde Kıbrıs İzciliğini, Kız İzci Örgütü’nün tarihini, kültürünü ve önemsediği değerleri konu alan 10 yeni şarkı ile izciler için önemli üç (Ateş Valsi, Düşünce Günü Romansı, Veda Valsi) izci şarkısı yer alıyor.

Etkinlikte ilk olarak izci ateşi yakılacak.

İzci ateşinin yakılmasının ardından dernek başkanı Esen Bahadır’ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, gönüllü izci liderlerinin albümdeki şarkıların birkaçını seslendirecek.

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