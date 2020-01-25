Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması gerçekleşti

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla üretilen Kız Kardeşim Projesi, Lefkoşa’daki kadınlarla buluştu.

Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile yürütülen, Kaner Şirketler Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısı şeklinde başlatılan etkinlik daha sonra yapılan eğitim çalışması ile devam etti. Etkinliğin sonunda katkı koyanlara teşekkür belgeleri sunuldu.

Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Şirketler Grubu Yöneticilerinden Didem Kaner, Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, çeşitli kurumların temsilcileri ve projeye destek veren kadınlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, şirket olarak tüm dünyada toplumların kalkınmasının kadınların ekonomik hayatta var olması ile mümkün olduğuna inandıklarını, bu sebeple de faaliyet gösterdikleri hemen her ülkede Kız Kardeşim gibi projeleri ya desteklediklerini ya da kendilerinin hayata geçirdiklerini aktardı.

Özger, Kız Kardeşim Projesi’nin Türkiye’de 2015 yılında kendi inisiyatifleri ile başlamış bir proje olduğunu, Türkiye’de belirli bir yere geldikten sonra da gözlerini Kıbrıs’a çevirdiklerini ifade ederek, iş ortakları Kaner Şirketler Grubu ile ilk eğitimleri Lefke Belediyesi ile birlikte ve Kıbrıs İş Kadınları Derneği’nin katkıları ile Lefke’de verdiklerini belirtti.

Bu çalışmanın ardından ‘Neden Lefkoşa’da da yapmıyoruz?’ sorusunu sorduklarını ve bu yola girdiklerini ifade eden Özger, Lefkoşa’da hali hazırda iş hayatında ve ekonomik hayatta aktif kadın profilinden bahsedildiğini, yaptıkları görüşmelerde onlara da katkı koyabileceklerine inandıkları için burada olduklarını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye olarak birçok farklı alanda kadın ve kadına dair çalışmaları desteklemeye gayret ettiklerini ifade ederek, toplantıda yer alan birçok arkadaş ile yıllar içerisinde yollarının bir şekilde kesiştiğini, onlara ne yaptıklarından çok bundan sonra ne yapılabiliri anlatmayı doğru bulduğunu belirtti.

Global bir markanın bu ve buna benzer konularda sahada aktif şekilde bulunmasını önemsediğini, bu durumun önemli olduğunu dile getiren Başkan Harmancı, “Bu, sadece tüketici pozisyonunda olmadan biraz da tükettiğimiz bu ürünlerin bizler adına da, kadın adına da emek adına da bir noktadan evrilebileceğine güzel bir işarettir” dedi.

Kız Kardeşim Projesi’nin Türkiye’de biraz daha farklı, bölge bölge değişkenlik göstererek uygulandığını, Lefkoşa’da ise hali hazırda iş sahibi girişimci kadınların farklı alanlarda yaptıkları işleri çok daha öteye götürecekleri bir formatta olacağına işaret eden Başkan Harmancı, bunun diğer ayağına da ihtiyaç duyulduğunu şu sözlerle aktardı:

“Hala daha keşfedilmeyi bekleyen, ekonomik hayata katmak zorunda olduğumuz birçok kadın var. Bu yüzden belki de buradan sizler elçi olarak çıkacaksınız ve o eli onlara hep birlikte uzatacağız. Ben her yıl İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği etkinlikler vasıtası ile birçok başarılı kadınla tanışıyorum. O etkinlikte dikkatimi çeken en önemli unsur hala daha yönetici pozisyonunda olan az sayıda kadının var olmasıdır. Global markaların bile sadece yüzde 11’inin CEO’su kadın, ortada yüzde 30’u aşamamış kadın emeği var. O yüzden hem ülkemizde hem de dünyada daha kat edilecek çok yol olduğuna inanıyorum.”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hizmete koymayı planladıkları Kadın Çalışmaları Merkezi konusunda katılımcılara bilgiler veren Başkan Harmancı, bu merkez sayesinde bu ve buna benzer çalışmaları hızlandıracak ve motive edecek bir unsur oluşturulacağını aktardı.

LTB Başkanı Harmancı sözlerini “Umarım çok verimli, sağlıklı ve eşitlikçi bir dünyayı hep birlikte kuracağız” diyerek sonlandırdı.

Bugüne kadar 20 binin üzerinde kadın ile buluşan Kız Kardeşim projesi kapsamında 2019 yılı içinde Türkiye’de 9 bin 651 kadına ulaşıldı. 2020 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim müfredatları ile 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında finansal bilinç müfredatında ‘Bireyler İçin Finansal Bilinç’, ‘Uygulamalı Temel Finans Eğitimi’, ‘Bilişim müfredatında Dijital Okuryazarlık’, ‘Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği’, ‘İletişim müfredatında Mobil Fotoğrafçılık’ ve ‘İnternet Reklamcılığı’ eğitimlerinden tüm kadınlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.