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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, karar açıklandı!

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Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili yargılanan Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed hakkındaki dava karara bağlandı.
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, karar açıklandı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 3’er ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu. Yargıç Tutku Candaş, sanıkları, kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Candaş, sanıkların mahkûm olduğu Vahim Zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Candaş, Vücut Bütünlüğü ’nün Anayasa ile koruma altına alındığına değinerek, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığının altını çizdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen Candaş, sanıklara oy birliğiyle üç ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 5 Ağustos 2023 tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed, Syed Tabraız Ashıq’ın sol göğüs kafesine yumruk atmak suretiyle 7 kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğratmıştı.

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