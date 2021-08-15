Kız ve erkek okullarını ayıran Taliban, 'hicab giyme' zorunluluğu getirdi

Afganistan'ın Herat vilayetinde eğitimin yarın başlayacağını duyuran Taliban, genelge yayınladı.
Afgan yetkililer, ülkenin üçüncü büyük kenti Herat'ın valiliği ve emniyet müdürlüğünün Taliban'ın eline geçtiğini duyurmuştu.
Tahtakuşlar adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre, Taliban, Herat vilayetinde eğitimin yarın başlayacağını duyurdu ve tamim yayınladı. Paylaşımın devamında şu bilgilere yer verildi: "Kızlara hicab, erkeklere yerel afgan kıyafeti zorunluluğu geldi, kız erkek okulları ayrıldı, kadın öğretmenlere çadır zorunluluğu geldi, kadın öğretmenlerin, 7-12'nci sınıf derslere girmesi durduruldu"
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