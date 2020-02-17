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‘Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz’ oyunu Girne’de sahnelenecek

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Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girne’de seyirci karşısına çıkıyor…
‘Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz’ oyunu Girne’de sahnelenecek

Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girne’de seyirci karşısına çıkıyor…

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri kapsamında, “Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz” adlı oyun Girnelilerle buluşuyor.Oyun 18-20 Şubat tarihlerinde, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gösterilecek.

OYUNUN KONUSU

Oyun, kocalarından sürekli dayak yiyen, bu nedenle hayattan bezmiş, çocukluğunu hiç yaşayamamış, hiçbir lüksleri olmamış iki kadının, bu hayattan kurtulmak için intihar etmeye karar vermeleriyle başlıyor. Bu iki kadın, ölüme sayılı dakikalar varken hayatı tekrar keşfederler ve sorgularlar. Bazen geçmişi hatırlayıp ağlarlarken birden gülmeye başlarlar. Sıra ilmeği boğaza geçirmeye gelince; ölüm sandıkları kadar basit değildir.

Tiyatro Günleri programı;

20 Şubatta ”Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz”
3 Mart ”Kondela’nın Sessizliği
5 Mart ”Buzlar Çözülmeden”
10-12 Mart ”Kadın”
24 Mart ”Memurin Faslı”
26 Mart ”Deli” oyunlarıyla izleyicilerle buluşacak. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

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