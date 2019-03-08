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Kızamık salgını o ülkede 261 can aldı

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"2019 yılında çocukların hâlâ kızamıktan ölüyor olması kabul edilemez"
Kızamık salgını o ülkede 261 can aldı

Filipinler'de 2019 yılında 261 kişi kızamıktan sebep hayatını kaybetti. Bu sayı ile ülkede şimdiden 2019 yılında hayatını kızamıktan kaybedenlerin sayısı 2018'deki ölüm sayısını geçti. 

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CNN International'da yer alan habere göre Filipinler'de 2.6 milyon çocuk kızamık hastalığı riski altında. 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre Filipinler'de 2019 yılının geride bıraktığımız aylarında 261 kişi hayatını kaybetti. 2018 yılının tamamında kızamık ülkede 202 kişinin ölümüne sebep olmuştu, bu sayı 2017'ye göre ölümlerin yüzde 547 arttığını göstermişti.

Filipinler Kızılhaç lideri Richard Gordon yaptığı açıklamada, "2019 yılında çocukların hâlâ kızamıktan ölüyor olması kabul edilemez" dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu önümüzdeki günlerde Filipinler Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışarak daha önce kızamık aşısı olmamış çocuklara kızamık aşısı yapmayı planlıyor.

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