Kızamık salgını o ülkeyi de vurdu

Filipinler'de hızla yayılan kızamık salgınında bu yıl görülen vaka sayısının 4 bin 300'ü geçtiği bildirildi.

CNN Philippines'in haberine göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülke genelinde salgın nedeniyle en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 4 bin 302 olduğunu belirtti.



Kızamık vakalarının yüzde 30'unun başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde görüldüğünü ifade eden Duque, bu oranın Calabarzon bölgesinde yüzde 25 olduğunu kaydetti.



Bakanlık verileri, 2018'inin ilk üç çeyreğinde ülke genelinde 960 bin 457 çocuğun aşı olmadığını ortaya koyarken, bir önceki yılın aynı döneminde 855 bin çocuğun aşısız olduğu aktarıldı.



Sağlık Departmanı (DOH) Sözcüsü Enrique Domingo, ülke genelinde 2 binden fazla kızamık vakası görüldüğünü ve bunlardan 72'sinin ölümle sonuçlandığını belirtmişti.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1-19 Ocak tarihlerinde başkent Manila'da 196 kızamık vakası görüldüğünü, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 20 olduğunu dile getirmişti.



Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.



Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.