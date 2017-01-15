 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Kızarmış ördek satan kişi, H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

» »
Kızarmış ördek satan kişi, H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi
Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinde kızarmış ördek satan bir kişinin kuş gribinden öldüğü bildirildi.

Yerel Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu, Yongçıng kentinde H7N9 virüsü taşıdığı tespit edilerek tedaviye alınan 39 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanın, yakın temas kurduğu 16 kişinin karantinada tutulduğu, durumlarında bir anormallik gözlenmediği belirtildi.

Ülkenin Hubey eyaletinde dün 38 yaşındaki bir kişide de kuş gribine rastlandığı, durumunun ciddi olduğu duyurulmuştu.

Çin'de ay başından bu yana Ciangşi, Şandong, Hunan, Guangdong, Guicou eyaletleri ile Şanghay kenti ve Makao Özel Yönetim Bölgesi'nde 10'u aşkın kuş gribi vakıası rapor edilmişti.

Ülkedeki Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, artan tehlike üzerine halka kanatlı hayvanlarla temastan kaçınması çağrısı yapmıştı. Merkez, sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etmişti.

Hastalık, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:17
  • Kuş gribi hızlıca yayılmaya devam ediyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:48
  • Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi08 Ocak 2017 Pazar 15:12
  • Volkswagen'de skandal!08 Ocak 2017 Pazar 12:07
  • 'Seks kölesi' heykeline tepkili Japonya, Güney Kore'deki elçisini çekti07 Ocak 2017 Cumartesi 17:10
  • Venezuela'daki kayıp askeri helikopter bulundu07 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı06 Ocak 2017 Cuma 21:10
  • Çin'deki Grizu patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi06 Ocak 2017 Cuma 10:26
  • Çin'de New York Times uygulamasına erişim engellendi06 Ocak 2017 Cuma 09:44
  • 1 kilogram balık için 10 bin 700 lira ödedi!05 Ocak 2017 Perşembe 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti