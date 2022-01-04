Kızı Trump’a Kongre Baskınını Durdurması İçin Yalvarmış

ABD’yi sarsan kanlı Kongre baskınının birinci yıldönümü yaklaşırken, olaya dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Baskın sırasında olayları televizyondan takip eden eski Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın çağrılarına da kulak tıkadığı belirtiliyor.

ABD tarihinin en dehşet verici olaylarından biri olan ve ülkede iç savaş endişelerini gündeme getiren Kongre baskınıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınıyla ilgili süren soruşturmada gündeme gelen iddiaya göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, olayları engellemesi için iki defa babasına yalvardı.

Başkanlık seçimlerindeki yenilgisini kabul etmeyen Trump'ın binlerce destekçisi, başkent Washington'daki Kongre binasını basmış ve içeride yaşanan kargaşada biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

‘TÜM ÇAĞRILARI GÖZRMEZDEN GELDİ’

Soruşturma komitesinin Cumhuriyetçi üyesi Liz Cheney, Trump'ın yakınlarından gelen ricaları saatlerce görmezden geldiğini söyledi. ABC News'e konuşan Cheney, “İlk elde elde ettiğimiz ifadeye göre Trump, Oval Ofis yanındaki yemek odasında oturuyor ve televizyondan saldırıyı izliyordu. Beyaz Saray'daki brifing odası Oval Ofis'ten sadece birkaç adım uzaklıkta” dedi.

Ekibinin ve Cumhuriyetçi Parti'den isimlerin defalarca Trump’tan televizyona çıkıp olayları durdurmasını istediğini aktaran Kongre üyesi Cheney, “Bildiğimiz üzere kızı Ivanka da iki defa ondan şiddeti durdurmasını istedi” diye konuştu.

2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a yenilen ancak oyların çalındığını öne sürerek yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump, Kongre baskınından saatler sonra yayınladığı video mesajında seçim yolsuzluğu iddialarını tekrarlamış ve destekçilerine “Eve dönün” çağrısı yapmıştı.

Olayla bağlantılı olarak bugüne kadar yargılanan 700'ü aşkın kişiden 71'i çeşitli cezalara çarptırıldı.

Trump ise hakkındaki azil davasında aklanmıştı.