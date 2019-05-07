Kızıkyürek: DİSİ Başkanı Averof Neofitu bana bir özür borçlu

AKEL’in AP milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek, DİSİ tarafından yapılan saldırından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun kendisine bir özür borçlu olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine açıklama yapan Kızılyürek, DİSİ’nin herhangi bir dayanağı olmaksızın kendisine karşı kara kampanya yürüttüğümü belirtti.

Seçim kampanyasında, dinleyicilerin Kıbrıslı Türkler veya Kıbrıslı Rumlar olmasına bağlı olarak “çifte dillilik” yaptığı suçlamaları ret eden Kızılyürek, eleştirinin kendisiyle ilgili olduğunu ancak kendisinin adlandırmaktan kaçınıldığını belirtti.

KKTC’deki seçim kampanyasını diğer AKEL adaylarıyla birlikte yürüttüğünü ifade eden Kızılyürek, söylemek istediği tek şeyin, AKEL’in bu seçim kampanyasında çift dilliliğe sahip olduğu iddiasının herhangi bir dayanağının bulunmadığı yönünde olduğunu ifade etti.

DİSİ ve bu tezi benimseyenleri, kanıt bulmaya ve bunu kanıtlamaya çağıran Kızılyürek, aday olduğu ilk andan itibaren, Kıbrıslı Türklerle iletişim kurarak, Türkçe olarak, “Kıbrıslı Türk toplumunu temsil etmeyi istemediğini ve arzulamadığını, AP milletvekillerinin, kendilerine oy veren Avrupalı vatandaşları temsil ettiğini” vurguladığını belirtti.



Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Rumlar gibi kendisine oy vermeye çağırdığını çünkü kendisinin federalist olduğunu ve federalist Kıbrıs’ı savunan biri olarak iki toplumun barış içinde birlikte yaşayacağına inandığını söyleyen Kızılyürek, “Bu değerlere inanmayanlar bana oy vermesin” şeklinde konuştu.

Kızılyürek, Türkçenin AB’nin çalışma dili olarak dahil edilmesi için mücadele edeceğini en az iki kez Yunanca olarak Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’in yanı sıra Fileleftheros’a verdiği röportajda dile getirdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin iki resmi dile sahip olduğunu, bir tanesinin çalışma diline girdiğini, diğerinin ise girmediğine işaret eden Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin iki toplumlu bir devlet olduğunu ancak bazılarının bunu unuttuğunu söyledi. Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bir parçası olduğunu, bu nedenden dolayı Avrupa vatandaşı ve oy kullanma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Kızılyürek açıklamasında ayrıca tüm Kıbrıslı Rum adayların, Kıbrıslı Türkleri görmek ve onlardan oy istemek için konuşmak yerine, onları görmezlikten gelmeleri yetmezmiş gibi kendisi gibi Kıbrıslı Türklerle konuşanları suçladıklarını belirtti.