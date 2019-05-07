  • BIST 91.171
  • Altın 253,975
  • Dolar 6,1567
  • Euro 6,8972
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Kızıkyürek: DİSİ Başkanı Averof Neofitu bana bir özür borçlu

» »
AKEL’in AP milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek, DİSİ tarafından yapılan saldırından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun kendisine bir özür borçlu olduğunu söyledi.
Kızıkyürek: DİSİ Başkanı Averof Neofitu bana bir özür borçlu

Fileleftheros gazetesine açıklama yapan Kızılyürek, DİSİ’nin  herhangi bir dayanağı olmaksızın kendisine karşı kara kampanya yürüttüğümü belirtti.

Seçim kampanyasında, dinleyicilerin Kıbrıslı Türkler veya Kıbrıslı Rumlar olmasına bağlı olarak “çifte dillilik” yaptığı suçlamaları ret eden Kızılyürek, eleştirinin kendisiyle ilgili olduğunu ancak kendisinin adlandırmaktan kaçınıldığını belirtti. 

KKTC’deki seçim kampanyasını diğer AKEL adaylarıyla birlikte yürüttüğünü ifade eden Kızılyürek, söylemek istediği tek şeyin, AKEL’in bu seçim kampanyasında çift dilliliğe sahip olduğu iddiasının herhangi bir dayanağının bulunmadığı yönünde olduğunu ifade etti.

DİSİ ve bu tezi benimseyenleri, kanıt bulmaya ve bunu kanıtlamaya çağıran Kızılyürek, aday olduğu ilk andan itibaren, Kıbrıslı Türklerle iletişim kurarak, Türkçe olarak, “Kıbrıslı Türk toplumunu temsil etmeyi istemediğini ve arzulamadığını, AP milletvekillerinin, kendilerine oy veren Avrupalı vatandaşları temsil ettiğini” vurguladığını belirtti.
 
Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Rumlar gibi kendisine oy vermeye çağırdığını çünkü kendisinin federalist olduğunu ve federalist Kıbrıs’ı savunan biri olarak iki toplumun barış içinde birlikte yaşayacağına inandığını söyleyen Kızılyürek, “Bu değerlere inanmayanlar bana oy vermesin” şeklinde konuştu.

Kızılyürek, Türkçenin AB’nin çalışma dili olarak dahil edilmesi için mücadele edeceğini en az iki kez Yunanca olarak Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’in yanı sıra Fileleftheros’a verdiği röportajda dile getirdiğini vurguladı.

 “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin iki resmi dile sahip olduğunu, bir tanesinin çalışma diline girdiğini, diğerinin ise girmediğine işaret eden Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin iki toplumlu bir devlet olduğunu ancak bazılarının bunu unuttuğunu söyledi. Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bir parçası olduğunu, bu nedenden dolayı Avrupa vatandaşı ve oy kullanma hakkına sahip olduklarını ifade etti.  

Kızılyürek açıklamasında ayrıca tüm Kıbrıslı Rum adayların, Kıbrıslı Türkleri görmek ve onlardan oy istemek için konuşmak yerine, onları görmezlikten gelmeleri yetmezmiş gibi kendisi gibi Kıbrıslı Türklerle konuşanları suçladıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi 387 denetim gerçekleştirdi07 Mayıs 2019 Salı 11:44
  • Meclis Genel Kurulu toplandı07 Mayıs 2019 Salı 11:07
  • Aziz Fedai ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak07 Mayıs 2019 Salı 11:06
  • 11. Özel Atletizm Oyunları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda düzenlenecek07 Mayıs 2019 Salı 10:53
  • Yenal Senin: Biz memleket derdinde, onlar arazi07 Mayıs 2019 Salı 10:02
  • BM'den 'Kıbrıs' açıklaması: "Ada çevresindeki kaynaklardan her iki toplum da faydalanmalı"07 Mayıs 2019 Salı 09:21
  • Rum Yönetimi'nden Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri girişimi07 Mayıs 2019 Salı 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!07 Mayıs 2019 Salı 08:00
  • Şahali: Hükümet görevinin başındadır06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:15
  • Kıbrıslı Rumlara uyarıda bulunması için BM’ye çağrı06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti