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Kızıl Ordu Korosu'nun yurtdışındaki ilk durağı İstanbul

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Kızıl Ordu Korosu'nun yurtdışındaki ilk durağı İstanbul
Karadeniz'de düşen Tu-154 uçağında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu'nun, kazadan sonra yeni kadrosuyla yurtdışında konser vereceği ilk durak İstanbul olacak.

İlk konserini 12 Ekim 1928'de veren ve dünyanın en eski askeri müzik gruplarından biri olan Kızıl Ordu Korosu, 25 Aralık'ta Tu-154 uçağının düşmesi sonucu 64 üyesini kaybetti. Yeni kadrosunu hızla belirleyen koronun, kazadan sonra yurtdışındaki ilk konseri için seçtiği duraksa İstanbul oldu. Kızıl Ordu Korosu, kaybettikleri arkadaşlarını anmak adına 8 Nisan'da saat 20:00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

 

Kızıl Ordu Korosu'nun Türkiye Temsilcisi Ahmet Ekşi, daha önce de 2015 yılında İstanbul'a gelen ve büyük beğeni toplayan koronun faciadan sonraki ilk konseri için gelmeyi tercih ettiği İstanbul'da seslendirmek istediği seçilmiş Türk parçaları olabileceğini söyledi.

‘ANMA PROGRAMI YAPILACAK'

Valeri Halilov'un kazadaki ölümünden sonra koronun şefliğini Gennadiy Saçenyuk'un yapacağını kaydeden Ekşi, "Türk tarafı olarak bir anma programı yapılacak" dedi.

IOSIF KOBZON DA İSTANBUL'A GELİYOR

Kızıl Ordu Korosu'na İstanbul konserinde Kremlin Başkan Yardımcısı, Duma Kültür komitesi Başkan Yardımcısı ve milletvekili, Rus devlet sanatçısı Iosif Kobzon da eşlik edecek.

Ekşi "Iosif Davidoviç Kobzon zaten sürekli olarak Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı koro ile olsun, özellikle de Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Kızıl Ordu Korosu ile olsun, dünyanın birçok ülkesine giderek oralarda şarkı söylüyor. Bu sene de kendisinin 80. yaşına girmesi vesilesiyle onun da konserde yer almasını özellikle ben çok istedim. Kendisi de Türkiye'yi çok sevdiğinden, sağ olsun bizi kırmayarak koroya eşlik edecek" ifadelerini kullandı.

Kızıl Ordu Korosu'nun kazadan sonra Rusya'daki ilk konserini ise Moskova'daki Sovyet Ordusu Tiyatrosu'nda vermişti.

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