Kızıl Şahine operasyon yapıldı

Kızıl şahin’in yapılan ilk kontrollerinde kanadının açık kırık olduğu, kemiğin dışarıda olduğu ve çok acil olarak ameliyata alınması gerektiği tespit edildi.

Kızıl şahin’in yapılan ilk kontrollerinde kanadının açık kırık olduğu, kemiğin dışarıda olduğu ve çok acil olarak ameliyata alınması gerektiği tespit edildi. Hayvanın yol içerisindeki bir avı yakalamaya çalışırken elektrik tellerine çarparak yaralandığı düşünülüyor.

Yapılan ileri tetkikleri ve çekilen röntgeninde ise hayvanın daha önceden vurulmuş olduğu ve vücudunda iki saçma ile yaşadığı tespit edildi.

Yaban Hayat Hastanesi Başhekimi Vet. Dr. Tayfun Çanakcı tarafından acil ameliyata alınan kızıl şahin için ameliyat ve ameliyattan çıkması durumunda önümüzdeki 48 saat çok kritik.

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