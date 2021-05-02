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Kızıl Şahine operasyon yapıldı

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Kızıl şahin’in yapılan ilk kontrollerinde kanadının açık kırık olduğu, kemiğin dışarıda olduğu ve çok acil olarak ameliyata alınması gerektiği tespit edildi.
Kızıl Şahine operasyon yapıldı

Kızıl şahin’in yapılan ilk kontrollerinde kanadının açık kırık olduğu, kemiğin dışarıda olduğu ve çok acil olarak ameliyata alınması gerektiği tespit edildi. Hayvanın yol içerisindeki bir avı yakalamaya çalışırken elektrik tellerine çarparak yaralandığı düşünülüyor.

Yapılan ileri tetkikleri ve çekilen röntgeninde ise hayvanın daha önceden vurulmuş olduğu ve vücudunda iki saçma ile yaşadığı tespit edildi.

Yaban Hayat Hastanesi Başhekimi Vet. Dr. Tayfun Çanakcı tarafından acil ameliyata alınan kızıl şahin için ameliyat ve ameliyattan çıkması durumunda önümüzdeki 48 saat çok kritik.

Durumu ile ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

Her hâlükârda çok zorlu ve masraflı bir süreç onu bekliyor. Biz onun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Siz de yaban hayatı çalışmalarımıza katkıda bulunabilir, hayat kurtarabilirsiniz.

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