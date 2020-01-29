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Kızılay: Bağışçının isteği doğrultusunda Ensar Vakfı’na para aktarıldı

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Kızılay: Bağışçının isteği doğrultusunda Ensar Vakfı’na para aktarıldı
Kızılay: Bağışçının isteği doğrultusunda Ensar Vakfı’na para aktarıldı

Gazzetta9.com’da Celal Eren Çelik’in haberinde, BaşkentGaz’ın 27 Aralık 2017’de Kızılay’a 8 milyon dolar bağış yaptığı, bunun 75 bin dolarının Kızılay’da kalması, geri kalanınınsa Ensar Vakfı’na aktarılmasını istediği belirtildi.

Habere göre BaşkentGaz, Kızılay ile Ensar Vakfı arasında protokol yapılmasını, vakfa verilen paranın yurt inşaatında kullanılmasını da istedi.

Çelik, Twitter hesabından haberine dair bir belge de yayınladı.

Kızılay: Bağışçının isteği

Twitter hesabından açıklama yayınlayan Kızılay, kamu bütçesinden pay almadığını, insani yardım çalışmalarını tamamen bağışlarla finanse ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, yapılan bağışlarda kişi ve kurumların ‘kullanım şartı’ koyduğu ifade edilerek “Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını, kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir” ifadeleri kullanıldı

Kızılay şöyle devam etti: “Haberde adı geçen hayırsever firma da Kızılay’a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının istekleri doğrultusunda yerine getirmiştir.”

Şirketler, Türkiye Kızılay Derneği’ne yaptıkları bağış miktarının yüzde 100’ünü vergiden düşebiliyor.

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